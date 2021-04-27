В Тюменской области подвели итоги регионального этапа фестиваля «Поют дети России»

В Тюменской области завершился региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Лауреатами первой степени стали коллективы МАОУ «СОШ № 17» Тобольска, МАОУ «СОШ № 73 "Лира"» Тюмени и ЧОУ «Православная гимназия» Тюмени. Всего на конкурс было заявлено 32 хора из 18 муниципальных образований региона.

«Следующий окружной этап конкурса «Поют дети России» пройдет с 1 мая по 31 июля по всем федеральным округам РФ. Финал планируется провести в МДЦ «Артек» в сентябре — октябре 2021 года», - сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Отметим, что фестиваль проводился заочно. Лучших выбирали в категориях: академические школьные хоры и народные школьные хоры средних и старших классов. В состав жюри входили председатель Тюменского отделения Всероссийского хорового общества, профессор, заслуженный артист РФ Ирина Бибеева, исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового общества, доцент Татьяна Шевелева, представители департамента образования и науки Тюменской области, Тюменского государственного института культуры.