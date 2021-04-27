Пенсионеры Тюменской области могут показать свою цифровую грамотность на федеральном уровне

Пенсионеров Тюменской области приглашают принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021». Прием заявок на него уже начался и продлится до 15 октября. Победителей в шести номинациях назовут 25 декабря.

«Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета» с целью повышения доступности государственных электронных услуг, поддержки активного долголетия, содействия в вопросах занятости молодых пенсионеров, формирования позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий, определения наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов. Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии.