Для водителей тюменской скорой помощи проведут мастер-классы по вождению

Водители тюменской скорой помощи пройдут мастер-классы по защитному вождению. Профессиональную подготовку повысят 12 человек. Организует мероприятие учебный центр «Ермак», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Курс рассчитан на три дня, а для ознакомления – однодневный бесплатный мастер-класс: мы дадим самое важное, ценное из теории и практики. Мы психологически готовим водителей, как вообще не попадать в аварийные ситуации. Защитное вождение – это такой стиль вождения, когда водитель не допускает аварий: независимо от состояния дорог, действий других участников движения, погодных условий он действует аккуратно и безопасно», – рассказал генеральный директор учебного центра Дмитрий Сбитнев.

Фото: Ирина Бердюгина