Больше сотни тюменских школьников приняли участие в конкурсе, посвященном памяти погибших на ВОВ

В среду, 28 апреля, в тюменском мультицентре «Контора пароходства» состоится церемония награждения победителей областного конкурса сочинений «Письмо ровеснику».

«Событие посвящено увековечению памяти о погибших выпускниках тюменских школ, ушедших на фронт в 1941-1943 годах. Областной конкурс сочинений «Письмо ровеснику» был объявлен среди старшеклассников Тюменской области в ноябре 2020 года. На конкурс поступило 102 работы от представителей 28 образовательных учреждений Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 12 муниципальных районов: Абатского, Армизонского, Вагайского, Викуловского, Голышмановского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Церемония начнется в 15.00 по адресу: Тюмень, ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1. В мероприятии примут участие победители и призёры конкурса, руководители их творческих работ, слушатели центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». В качестве почетного гостя приглашён скульптор, автор памятника «Прощание», почетный гражданин города Тюмени Николай Васильевич Распопов. Собравшимся покажут документальный фильм «Навек остались молодыми», снятый выпускниками детского медиахолдинга «Академия радости».