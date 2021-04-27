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​Александр Моор предложил ввести специальный правовой режим для участников НОЦ

Губернатор Тюменской области принял участие в обсуждении проектов НОЦ

​Александр Моор предложил ввести специальный правовой режим для участников НОЦ
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени с 19 по 25 апреля состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Участники обсудили текущие результаты и перспективы всех проектов НОЦ, как уже включенных в программу и получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики.

В обсуждении принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона. Александр Моор подчеркнул: «Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты».

На заключительном пленарном заседании сессии было представлено более 20 проектов. По словам губернатора, задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

«Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, целесообразно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки (по аналогии, например, с инновационным центром «Сколково»)», – предложил он.


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27 апреля в 20:59, просмотров: 215, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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27 апреля в 21:43
А это чё за хрень еще такая мирового уровня.

Путин сказал же, скромнее надо быть.

Еще с конца 90-х проекты не расхлебали.
Alkonowa1ow
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27 апреля в 23:42
А суть в том, что вначале хотели обьединить ТюмГУ и Тюменский нефтегазовый университет в некий Федеральный университет и инициатором объединения была первый заместитель Губернатора области госпожа Наталья Шевчик (надо сказать креативная фигура властном истеблишменте) . Но.....Но ректора устроили фронду то есть были не готовы сдать свои посты и Шевчук «замутила» НОЦ - Западно -Сибирский научно -образовательный центр. Некое неформальное обьединение ВУЗОВ области. Но Шевчик недавно покинула пост Зама Губернатора без видимых причин. И ее. детище осталось «сиротой». Хотя она была в пике славы все 18 лет. Вот так. Мы тута обсуждаем уход директора провинциального театра. А там, в Тюмени Зам Губернатора ушла в пике славы , для того чтобы больше времени отдавать семье .... и в СМИ ТИШИНА.
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