Губернатор Тюменской области принял участие в обсуждении проектов НОЦ

В Тюмени с 19 по 25 апреля состоялась стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Участники обсудили текущие результаты и перспективы всех проектов НОЦ, как уже включенных в программу и получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики.

В обсуждении принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона. Александр Моор подчеркнул: «Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты».

На заключительном пленарном заседании сессии было представлено более 20 проектов. По словам губернатора, задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

«Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, целесообразно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки (по аналогии, например, с инновационным центром «Сколково»)», – предложил он.