Роспотребнадзор ввел новые правила для возвращающихся из-за границы россиян

По новым правилам Роспотребнадзора, возвращающиеся из-за границы россияне обязаны сдавать два теста на коронавирус. Такие правила начали действовать с 21 апреля. До 1 мая это актуально для тех, кто приезжает из Турции и Танзании. Со 2 мая они распространяются на всех россиян, которые возвращаются из других стран.

«Сроки сдачи тестов: первый – в течение трех дней со дня прибытия в Россию, второй – в течение пяти дней после прилета, но не раньше, чем через сутки после первого теста», – озвучила регламент во время заседания регионального оперштаба по коронавирусу губернатор Югры Наталья Комарова.