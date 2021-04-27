В Минтруде рассказали о порядке оплаты труда за длинных майских выходных

Россияне, которым придется работать с 4 по 7 мая, не получат двойной оплаты труда. Такая рекомендация содержится в документе, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

При этом работодатель сам может установить повышенную оплату – этого Минтруд не запрещает. Но снижать зарплату из-за сокращения числа рабочих дней нельзя.

Таким образом, за работу в длинные майские выходные оплату в двойном размере получат только те, кто будет трудится с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая – эти дни значатся праздничными в производственном календаре и попадают под правила статьи 153 Трудового кодекса.

Президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными днями, объяснив это эпидемической ситуацией. Бизнес-сообщество Сургута критически оценило очередные каникулы.