В Японии создали приложение для борьбы с опозданиями

Штрафы за опоздания — от собственного смартфона: японцы придумали приложение для того, чтобы стимулировать непунктуальных людей. В программе Mezamee можно указать координаты дома и время, во сколько из него нужно выйти. Если владелец приложения вовремя не выйдет и не отойдет от дома как минимум на сто метров, с его счета спишется штраф, размер которого определяет сам пользователь.

В чью пользу списывается штраф, не сообщается — однако известно, что с данными пользователя приложение может делать что угодно: таковы условия пользовательского соглашения. При этом программе нельзя идентифицировать отдельных людей с помощью этих данных.