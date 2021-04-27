У части российских селебрити — дети от суррогатных матерей: об этом заявлено официально

Часть российских селебрити из мира шоу-бизнеса и политики прибегала к помощи суррогатных матерей: в свидетельствах о рождении детей певцов Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, актера Евгения Миронова, спикера Госдумы Вячеслава Володина в графе «мать» стоит прочерк.

Скандальное заявление сделал экс-гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников — запись его выступления в Московском городском суде появилась в интернете. Именно он и назвал фамилии артистов и политика, заявив, что «непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети».

«Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе «мать», — подчеркнул Мельников, не предоставив, однако, доказательств.

Вячеслав Мельников выступал в суде по делу об умершем в Одинцово младенце, рожденном суррогатной материю. Тело его нашли в январе 2020 года в одной из квартир, там же были еще три ребенка от суррогатных матерей.

Один из обвиняемых в рамках заведенного уголовного дела о торговле людьми — директор компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев опроверг слова Мельникова в части, касающейся Вячеслава Володина. Он заявил, что спикер Госдумы «никогда не обращался в Европейский центр суррогатного материнства за услугами, и рождение его детей не имеет никакого отношения к суррогатным матерям и деятельности этого центра»: его слова приводит Znak.com. Об остальных фигурантах говорить не стал.