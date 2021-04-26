Жители Тюменской области оценили льготную ипотеку

С момента запуска программы льготной ипотеки в Тюменской области выдано более 14 тысяч кредитов на 38,737 млрд рублей.

«Льготная ипотека под 6,5 процента призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. В Тюменской области эта программа оказалась крайне востребованной. Эти данные подтверждает Минстрой России, называя регионы, где выдано самое большое количество льготных ипотечных кредитов: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Тюменская области», - отметили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

Напомним, программа субсидирования ипотеки на новостройки была запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года. Кроме того, в Тюменской области отдельными застройщиками заключены соглашения с кредитными организациями о временном уменьшении процентной ставки по кредиту с последующей компенсацией застройщиком недополученных доходов кредитной организации. По истечении льготного периода кредитования действует ставка в размере 6,5 процента годовых.

«В целом в Тюменской области динамика ипотечного кредитования положительная — количество и объем выданных кредитов превышают показатели прошлого года», - добавили в Главном управлении строительства.