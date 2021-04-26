Недостатки на тюменских дорогах, отремонтированных по нацпроекту, устранят за счет подрядчика

В Тюменской области проходят проверки дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Весной 2021 года силами заказчика работ, подрядчика и представителя ФГУ «Уралуправтодор» было проведено 15 проверок, по 2 объектам выявлены дефекты. На объекте 2020 года «Подъезд к д. Муллаши» в ходе осмотра было установлено, что в местах отбора проб не восстановлено асфальтобетонное покрытие. А на объекте 2019 года «Тюмень — Боровский — Богандинский» комиссия выявила искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, сопровождающееся сеткой трещин с удалением материала. Устранять все дефекты в рамках гарантийных обязательств будет подрядчик за свой счет», - сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В Тюменской области 152 объекта протяженностью 488,784 км находятся на гарантии. В рамках реализации национального проекта на все отремонтированные дороги распространяется гарантия от трех до пяти лет. Проверки на этих объектах будут вестись до конца сентября.