Тюменские аграрии планируют засеять овощными культурами больше 1 200 гектаров

Почти во всех районах Тюменской области сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к ранне-весеннему боронованию. Уже пройдено более 400 тысяч гектаров, что составляет 49 процентов от планируемого объема.

«В лидерах Упоровский район, где ранне-весенне боронование проведено на 80 процентов. Всего данные виды работ проводят более 340 хозяйств области. В Тюменском районе уже ведется яровой сев. Здесь организациями АПК посеяно 12 гектаров лука и моркови. Всего по региону планируется засеять свыше 1 200 гектаров различных овощных культур», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.

Кроме того, аграрии создают минерализованные полосы. «В настоящее время протяженность вновь созданных полос составляет свыше 200 километров, что составляет более 40 процентов от плана. Также в регионе на площади почти 26 тысяч гектаров проведено боронование многолетних трав, на 23 тысячах гектаров выполнено внесение минеральных удобрений, проведено обеззараживание более 37 тысяч тонн семян», - добавили в департаменте.