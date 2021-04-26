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​Тюменцев, воспитывающих детей с особенностями развития, соберут на конференцию

29 апреля состоится онлайн-конференция «Социальная реабилитация и адаптация ребенка с особенностями в развитии»

​Тюменцев, воспитывающих детей с особенностями развития, соберут на конференцию
Фото: admtyumen.ru

В четверг, 29 апреля, состоится онлайн-конференция «Социальная реабилитация и адаптация ребенка с особенностями в развитии». На вопросы родителей ответит начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

«В ходе конференции вы можете получить ответы на вопросы, касающиеся: оказания услуг ранней помощи; реабилитации и адаптации в реабилитационных учреждениях и стационарных учреждениях региона; психологической поддержки семей, воспитывающих ребенка с особенностями в развитии; возникающих трудностей в получение реабилитационных услуг для различных категорий детей с особенностями в развитии (РАС, синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения, тяжелые и множественные нарушения в развитии); достаточности информирования о возможности получения услуг реабилитации в регионе; получения услуг на базе общественных организаций», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Задать вопросы можно уже сейчас на сайте конференции. Ответы на все вопросы будут опубликованы 29 апреля.


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26 апреля в 10:33, просмотров: 97, комментариев: 0
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