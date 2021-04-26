В четверг, 29 апреля, состоится онлайн-конференция «Социальная реабилитация и адаптация ребенка с особенностями в развитии». На вопросы родителей ответит начальник отдела реабилитации инвалидов департамента социального развития Тюменской области Евгений Горбачев.

«В ходе конференции вы можете получить ответы на вопросы, касающиеся: оказания услуг ранней помощи; реабилитации и адаптации в реабилитационных учреждениях и стационарных учреждениях региона; психологической поддержки семей, воспитывающих ребенка с особенностями в развитии; возникающих трудностей в получение реабилитационных услуг для различных категорий детей с особенностями в развитии (РАС, синдром Дауна, ДЦП, ментальные нарушения, тяжелые и множественные нарушения в развитии); достаточности информирования о возможности получения услуг реабилитации в регионе; получения услуг на базе общественных организаций», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Задать вопросы можно уже сейчас на сайте конференции. Ответы на все вопросы будут опубликованы 29 апреля.