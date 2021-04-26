«Подростки, родители, Rock’n’Roll»: родители и педагоги обсудили проблемы школьников на форуме

В Тюмени состоялся очередной региональный форум «Подростки, родители и Rock`n`Roll». Мероприятие собрало более 3 500 родителей, педагогов и психологов. Участники обсудили воспитание подростков и школьные трудности.

«Задача мероприятия — помочь родителям побороть барьер, который мешает обращаться к профессионалам за помощью, необходимой ребенку и семье. Несмотря на онлайн-формат, программа была насыщенной: участников волновали вопросы о том, как помочь ребенку адаптироваться к школе и найти общий язык с одноклассниками», - рассказали в пресс-службе департамента Тюменского развития Тюменской области.

Специалисты обсудили и вопросы буллинга: травлю и критику со стороны сверстников. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Андрея Степанова, в области стало меньше обращений и жалоб, связанных со школьными проблемами.

«Такие плоды дает совместная работа инспекторов по охране детства регионального центра «Семья» и психологов учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты», - добавили в департаменте.