В городской поликлинике № 17 Тюмени работает кабинет хронической сердечной недостаточности

В Тюмени благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» высокотехнологичная медицинская помощь становится доступнее. Так, 9 марта в городской поликлинике № 17 открылся кабинет профилактики хронической сердечной недостаточности. За месяц специалисты осмотрели более 400 человек. Под диспансерное наблюдение взяли 100 пациентов.

«Актуальность проблемы хронической сердечной недостаточности для здравоохранения обусловлена распространенностью патологии, тяжелым прогрессирующим течением заболевания, многократными госпитализациями, ранней инвалидизацией, продолжительным лечением и реабилитацией. Одним из основных стратегических направлений в эффективном лечении больных с сердечной недостаточностью, улучшении качества их жизни, снижении смертности и продолжении жизни пациентов является изучение и выявление этой патологии на максимально ранних стадиях лежащего в основе заболевания», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.