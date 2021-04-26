Тюменцев приглашают принять участие в патриотической акции «Красная гвоздика»

С 1 мая по 30 июня в Тюмени пройдет патриотическая акция «Красная гвоздика». В России ее организует благотворительный фонд «Память поколений». Принять участие в ней может любой желающий, купив значок «Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

«За годы существования проекта помощь оказана 15 000 ветеранам, проживающим в различных городах России. В Тюменской области помощь фонда получили 28 ветеранов на сумму более 3 млн рублей. Ознакомиться с партнерами проекта и получить подробную информацию можно на сайте организаторов акции: гвоздика.рф», - рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Отметим, что значок «Красная Гвоздика» можно приобрести в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или за пожертвования у волонтеров. Можно запечатлеть приобретение, опубликовав свое фото в Instagram под хэштегом #КРАСНАЯГВОЗДИКА. Все средства от продажи и распространения значка направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.