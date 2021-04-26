Тюменцев и гостей города приглашают на концерт симфонического оркестра Мариинского театра в филармонию

В четверг, 29 апреля, в 20.30 минут в Тюменской филармонии состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева.

Мероприятие пройдет в рамках юбилейного ХХ Московского Пасхального фестиваля при поддержке правительства Тюменской области. Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

«Это одно из самых крупнейших событий в культурной музыкальной жизни страны. В свой юбилей Московский Пасхальный фестиваль представит слушателям интересные программы – симфоническую, хоровую, звонильную, благотворительную, объединившие в себе лучшие народные традиции. Валерий Гергиев сегодня – один из наиболее авторитетных музыкантов мира. Талантливый дирижер, он выступает с лучшими оркестрами мира, а коллектив оркестра Мариинского театра, художественным руководителем и главным дирижером которого он является, считается самым активно гастролирующим в мире», - отметили в пресс-службе департамента культуры региона.

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая 2021 года при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.