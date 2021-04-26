16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7680   EUR  90,4468  

Новости

Больше новостей
Чем вы будете заниматься на майских выходных?
Комментировать
0
Вы потребляете...
Комментировать
0
Майские праздники следует...
Комментировать
0
В конфликте Тамары Лычкатой и Артура Латыпова вы на стороне...
Комментировать
0
Оцените уборку снега в Сургуте этой зимой
Комментировать
0
Какой хлеб вы покупаете?
Комментировать
0
Путинские выплаты помогут вам проголосовать в сентябре за «Единую Россию»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югра вошла в ТОП-5 регионов по размеру банковских вкладов населения

Югорчане стали первыми в России по числу валютных депозитов

​Югра вошла в ТОП-5 регионов по размеру банковских вкладов населения
Фото: pixabay.com

В рейтинге регионов по размеру банковских вкладов ХМАО занял почетную пятую строчку. Известно, что объем депозитов на одного югорчанина составляет 294 тысячи рублей. За год этот он вырос почти на 10 процентов. Такую статистику приводят аналитики «РИА Новости». При этом первую строчку рейтинга занимает столица страны. Банковские накопления на одного москвича в три раза выше, чем у югорчан. А вот доля валютных накоплений жителей ХМАО составляет около трети всех вложений – 37,7%. С таким показателем Югра опередила всю страну, включая Москву (34,3%) и Санкт-Петербург (25%).

В ТОП-5 попал и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ. Там объем депозитов на душу населения составил 340,7 тысяч рублей. Зато ямальцы оказались преданней рублю: иностранная валюта составляет всего 5,2% от всех накоплений.

Ранее siapress.ru писал о том, что Тюмень превзошла обе столицы – Москву и Петербург – в рейтинге симпатий населения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:13, просмотров: 293, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – сын директора атомной станции»: история глазами очевидца из Припяти 2436
  2. «В первые годы после аварии я только и слышала: «Этот умер, этот умер»: история глазами очевидца из Припяти 2313
  3. ​Летел низко. Легковушка перевернулась в Нижневартовске 596
  4. В базах не значился 594
  5. ​Ковид уходит с Чукотки: ТОП-5 регионов, близких к победе над коронавирусом 568
  6. ​Нефтеюганец выругался в зале суда и продлил себе срок в колонии 547
  7. ​Россияне останутся без чешского пива 528
  8. ​Шесть лет инвалид из Сургута платит посторонним людям за то, чтобы выйти из дома 514
  9. Хоккейная команда «Дорожник» вышла в финал чемпионата Сургута 490
  10. ​«Предприниматель года» в Сургуте пройдет в шахматном стиле 482
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 13718
  2. ​Яма. Сказка об уездной подстанции С. 5339
  3. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 5076
  4. ​В Сургуте прошел несогласованный митинг в поддержку Навального 5049
  5. ​А у меня коты! 3741
  6. ​А что скажет Петерман? 3620
  7. ​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина 3449
  8. ​На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе ограничено движение из-за ремонта 3274
  9. ​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович 3220
  10. ​Источники: В Сургутский театр нагрянули силовики 3075
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 20322
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18786
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 14205
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 13718
  5. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 12939
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12853
  7. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12438
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 11286
  9. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 10167
  10. Юганец устроил вооруженное ограбление: ему хотелось получить энергетик 9670

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика