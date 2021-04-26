Югорчане стали первыми в России по числу валютных депозитов

В рейтинге регионов по размеру банковских вкладов ХМАО занял почетную пятую строчку. Известно, что объем депозитов на одного югорчанина составляет 294 тысячи рублей. За год этот он вырос почти на 10 процентов. Такую статистику приводят аналитики «РИА Новости». При этом первую строчку рейтинга занимает столица страны. Банковские накопления на одного москвича в три раза выше, чем у югорчан. А вот доля валютных накоплений жителей ХМАО составляет около трети всех вложений – 37,7%. С таким показателем Югра опередила всю страну, включая Москву (34,3%) и Санкт-Петербург (25%).

В ТОП-5 попал и соседний Ямало-Ненецкий автономный округ. Там объем депозитов на душу населения составил 340,7 тысяч рублей. Зато ямальцы оказались преданней рублю: иностранная валюта составляет всего 5,2% от всех накоплений.

Ранее siapress.ru писал о том, что Тюмень превзошла обе столицы – Москву и Петербург – в рейтинге симпатий населения.