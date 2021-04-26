Названы пять регионов России, в которых почти победили коронавирус

Они победили коронавирус. Почти. Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании назвал пять регионов России, из которых COVID-19 почти ушел.

«Сегодня пять субъектов, которые идут по пути уже близко к элиминации данного возбудителя в своем регионе», — сказал он, цитату приводит РБК, особо отмечая, что чиновник не назвал эти самые субъекты; по информации издания, речь идет, судя по всему, о регионах, на которые приходится меньше всего случаев заболевания. Топ выглядит так:

Чукотский АО — 6 пациентов; Ненецкий АО — 7 пациентов; Еврейская АО — 58 пациентов; Магаданская область — 61 пациент; Чечня — 183 пациентов.

При этом в регионах, вошедших в первую тройку, 26 апреля не выявлено ни одного нового случая заражения.

Заметим, что Югра к этому топу пока не приблизилась: на сегодняшний день в округе болеют 545 человек. Так, по данным окружного оперштаба, о которых писал сегодня siapress.ru, на 26 апреля за весь период пандемии выявлено 55 805 случаев заболевания, при этом 791 человек умер, 54 469 — вылечились. Большая часть из оставшихся 545 югорчан находится на самоизоляции, 39 пациентов лежат в больницах в тяжелом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.