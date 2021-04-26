Импорт чешского пива в Россию могут запретить в ближайшее время

Пивная река из Чехии в Россию может иссякнуть в ближайшее время: импорт чешского пива могут запретить, передает «Коммерсантъ». Это решение может стать ответом на высылку российских дипломатов из Чехии, передает издание, ссылаясь на собственные источники в правительстве.
При этом отмечается, что эта мера скорее символическая: большую часть пива производят внутри страны, его ограничения не коснутся, импортируется не более десяти процентов от всего объема, причем доля чешского пива в общем импорте — пять процентов, его пьют порядка двух миллионов человек.
Напомним, что ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны назвали кадровыми военными разведчиками. Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила в Россию в диверсии на складе оружия во Врбетицах в 2014 году — тогда была уничтожена партия оружия, разрушено несколько зданий, погибли два человека. В деле засветились известные россиянам персонажи Петров и Боширов.
Будет весело – газ за пиво.
Правда в отличии от чешского пива доля которого в России составляет 5%, доля российского газа в Чехии составляет 75-100% – это же зато такой удар будет по российской экономике. Чехи будут рады.
Да так вообще надо поступать с предателями. Организовать отряды Росгвардии, чтобы ходили и поадресно выявляли лиц с гражданством враждебных России стран. Далее - депортация. Если бы я стал мэром Сургута, я бы поднял этот вопрос.
А Воронежу пофиг. Ну переклеят этикетки на пиве, которое производят под чешским брендом – было пиво чешское станет воронежским.
С газом в Чехии такой фокус покус по понятным причинам не получится.
Поэтому конечно нет – чехи от российского газа не откажутся. Скорее дипломатов российских вернут обратно, если им газовый краник начнут перекрывать. Ну погорячились маленько.
Кого выявят дальше, получается, ты просто не узнаешь.