Импорт чешского пива в Россию могут запретить в ближайшее время

Пивная река из Чехии в Россию может иссякнуть в ближайшее время: импорт чешского пива могут запретить, передает «Коммерсантъ». Это решение может стать ответом на высылку российских дипломатов из Чехии, передает издание, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

При этом отмечается, что эта мера скорее символическая: большую часть пива производят внутри страны, его ограничения не коснутся, импортируется не более десяти процентов от всего объема, причем доля чешского пива в общем импорте — пять процентов, его пьют порядка двух миллионов человек.

Напомним, что ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны назвали кадровыми военными разведчиками. Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила в Россию в диверсии на складе оружия во Врбетицах в 2014 году — тогда была уничтожена партия оружия, разрушено несколько зданий, погибли два человека. В деле засветились известные россиянам персонажи Петров и Боширов.