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​Россияне останутся без чешского пива

Импорт чешского пива в Россию могут запретить в ближайшее время

​Россияне останутся без чешского пива
Фото: pixabay.com

Пивная река из Чехии в Россию может иссякнуть в ближайшее время: импорт чешского пива могут запретить, передает «Коммерсантъ». Это решение может стать ответом на высылку российских дипломатов из Чехии, передает издание, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

При этом отмечается, что эта мера скорее символическая: большую часть пива производят внутри страны, его ограничения не коснутся, импортируется не более десяти процентов от всего объема, причем доля чешского пива в общем импорте — пять процентов, его пьют порядка двух миллионов человек.

Напомним, что ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны назвали кадровыми военными разведчиками. Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила в Россию в диверсии на складе оружия во Врбетицах в 2014 году — тогда была уничтожена партия оружия, разрушено несколько зданий, погибли два человека. В деле засветились известные россиянам персонажи Петров и Боширов.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 528, комментариев: 10
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 10:38
зато тарас самборский не останется без чешского пива
Сергей Б
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Сегодня в 11:18
А гордая Чехия пусть в ответ откажется от российского газа.

Будет весело – газ за пиво.

Правда в отличии от чешского пива доля которого в России составляет 5%, доля российского газа в Чехии составляет 75-100% – это же зато такой удар будет по российской экономике. Чехи будут рады.

Районный критик Сергей Б
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Сегодня в 11:21
ну это только россия в ответ на санкции начинает бомбить воронеж. чехи не любят себе в штаны гадить
Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:39
Я бы пошёл дальше. Заставил бы граждан Чехии в России отказаться от российского гражданства. То есть или ты в России, или давай до свидания в Нейропу. А сидящие на двух стульях нам не нужны.
Да так вообще надо поступать с предателями. Организовать отряды Росгвардии, чтобы ходили и поадресно выявляли лиц с гражданством враждебных России стран. Далее - депортация. Если бы я стал мэром Сургута, я бы поднял этот вопрос.
Сергей Б Районный критик
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Сегодня в 11:49
Ну да, чехи любят, когда российский газ обогревает их дома и развивает их экономику.

А Воронежу пофиг. Ну переклеят этикетки на пиве, которое производят под чешским брендом – было пиво чешское станет воронежским.

С газом в Чехии такой фокус покус по понятным причинам не получится.

Поэтому конечно нет – чехи от российского газа не откажутся. Скорее дипломатов российских вернут обратно, если им газовый краник начнут перекрывать. Ну погорячились маленько.
Сергей Б Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:54
Отряды Росгвардии, если начнут выявлять, то первым тебя выявят – как врага народа. И поставят к стенке.

Кого выявят дальше, получается, ты просто не узнаешь.
Лубягин Игорь Сергей Б
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Сегодня в 12:38
Бражник, а я не понял, ты за кого? Вроде патриот России, а своими рассуждениями льёшь воду на мельницу Бандеровцев.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:04
Чехия ещё не ответила за вмешательство во внутренние дела молодой Российской Советской Республики, когда захватила ТРАНССИБ от Челябинска до Владивостока и спровоцировала Гражданскую войну, в которой погибло с обеих сторон 10 млн граждан России. По шумок вывезла часть золота Колчака, предав его самого, выдачей Иркутскому Политцентру в обмен на беспрепятственный выезд из России. Да и период Второй Мировой войны вся промышленность Чехии «до потери пульса» клепала оружие для вермахта. Поэтому ее демарш неуместен. «Чья бы корова мычала ....». Однако события 1968 года как-то отложились в менталитете народов Чехии. Хотя по большому счету СССР имел право на оккупацию, так как Чехия была протекторатом фашистской Германии. Однако Людвиг Свобода оправдал Чехию и Словакию участием в войне против фашистов. «Фронда» Чехии сегодня возникла на пустом месте. Абсолютно на пустом. Все обиды прошлых лет забыты. СССР хотел помочь Чехословакии ещё в 1938 году в конфликте в Судетах. Но Польша не пропустила через свою территорию красную Армию. А вся Европа з₽бздела и подписал Мюнхенское соглашение. Зря они на нас сейчас наехали. Совсем зря.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 14:41
Я бы ещё добавил что Чехи в конце войны побежали к Власовцам просить о помощи. Есть куча фото в сети, как любимые Тарасом чехи выслуживаются пере Власюками. И потом им возвели обелиск. А Власовцы - это те ещё!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:23
Участие власовцев в пражских делах. Все не так как сегодня преподносится. Мол герои помогли восставшей Праге и не дали уничтожить город. На самом деле, волей случая 1 дивиязия РОА по командованием «генерала» Буняченко, сбежав в марте с фронта на Одере двинулась на юго-запад, громя тылы и склады продовольствия по пути к американцам. На пути их движения 1 мая оказалась Прага. 5 мая пражане подняли восстание, хотели вдогонку «пнуть» бежавших в американскую зону отступающих немцев. И в случае успеха предъявить союзникам освобожденную Прагу со своим правительством и, подобно Франции, стать страной победительницей. Однако восставшая Прага встала на пути отступления немецких дивизий и генералу Шернеру пришлось применить собранный в кулак танковые и моторизованные части для того, что убрать это препятствие на пути отступления. И через день положение восставших стало плачевным. Американцы были в 70 км от Праги, а красная Армия в 140-200 км. Но по условиям договора Прага была отдана в советскую зону оккупациии и помогать пражанам американцы не хотели. Тут власовцы и увидели шанс реабилитировать себя перед сдачей американцам, приняв участие в боях в Праге против немцев. Правда сначала они захватили аэродром под Прагой, надеясь на американский десант. Ноне сложилось. Поэтому затем они вошли в боестолкновения с немцами. Которые сначала приняли их за своих, и не оказывали должного сопротивления, а когда выяснили кто это, то начали бить «больно и даже по голове», в результате 7 мая власовцы достигли перемирия с немцами и покинули город. В боях в Праге власовцы потеряли около 1000 солдат, одно орудие и один танк. Восставшие, кстати сразу отмежевались от такой помощи, ибо для них это были те же немцы. В результате освобождение Праги произошло 9 мая танковыми дивизиями маршала Конева. В боях за осбождение Праги погибло 50 тысяч Войнов Красной Армии. А власовцев из американской зоны отправили в фильтрационные лагеря, а затем на Колыму на 25 лет. Фактически их освободили спустя 10 лет в 1955 году. Колонна легковых автомашин, двигавшаяся в сторону американской зоны, была остановлена советским заградотрядом и в одной из них под ковром был спрятавшийся генерал Власов. Так закончился власовская эпопея на земле Чехии. Бесславно закончилась.
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