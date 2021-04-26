Интерес к ипотеке в России вырос на фоне роста ключевой ставки Центробанка

Рост ключевой ставки Центробанка на 05, процентных пункта и перспектива дальнейшего ее повышения до пяти процентов спровоцировали новый ипотечный бум в России: специалисты федеральной компании «Этажи» отмечают увеличение интереса россиян к ипотечным кредитам в крупных городах страны.

Как передает ТАСС со ссылкой на исследование «Этажей», максимальный рост спроса на квартиры в ипотеку отмечен в Калининграде, Ижевске, Перми и Челябинске. По сравнению с среднемесячным значением первого квартала этого года спрос на ипотеку в Калининграде в апреле вырос на 28 процента. В Ижевске и Перми — на 25 процентов. Третье место — у Челябинска, где рост составил 21 процент.

Также в десятке городов, где население бросилось закупаться квартирами, пока ставки не подняли, — Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Красноярск и Тюмень.

«На фоне того, что Банк России поднял ключевую ставку еще на 0,5 процентных пункта, очевидно, что в ближайшее время следует ожидать повышения ипотечных ставок ведущими банками на уровне 0,25-0,75 процентных пункта, также планируются ужесточения требований к заемщикам, поэтому рекорды спроса в апреле вряд ли уже будут побиты в этом году», — прокомментировала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Интересно, что в ряде городов наблюдается обратная тенденция — снижение спроса на ипотеку отмечается в Уфе, Самаре и Казани. Также в этом списке — правда, не на первых местах — Москва и Санкт-Петербург.