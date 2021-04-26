Орден «За заслуги перед Отечеством» вручили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в день своего юбилея — ему исполнилось 75 лет накануне — получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ президента РФ Владимира Путина опубликовали на kremlin.ru: «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной Думе», — говорится в тексте документа.

Таким образом, можно сказать, что Жириновский собрал всю коллекцию — напомним, что с 2006 года он уже получил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.