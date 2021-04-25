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​Тюмень превзошла Москву и Петербург в рейтинге симпатий населения

Жители Тюмени довольны своим городом больше, чем москвичи и петербуржцы

​Тюмень превзошла Москву и Петербург в рейтинге симпатий населения
Фото: tonkosti.ru

Тюмень обошла Москву и Санкт-Петербург по количеству симпатий горожан. Сибирский город стал первым в рейтинге городов России по удовлетворенности горожан. Довольны своим городом 91% тюменцев. Отрицательно на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?» ответили 9% жителей Тюмени. Такие результаты получили исследователи сервиса Superjob.

В десятке лидеров по положительному восприятию жителями вошли Казань (90%), Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи – по 88%, Екатеринбург — 85%, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль – по 83%. Замыкает ТОП-10 столица государства. Жизнью в Москве довольны 83% опрошенных. Аутсайдерами списка стали Саратов, Омск и Волгоград.

Ранее siapress.ru писал, что Сургут обогнал обе столицы страны по доступности жизни. Сургут, Мурманск и Тюмень стали самыми доступными по стоимости жизни, набрав свыше 35 из 50 возможных баллов, где оценивались благоприятность климатических условий, экология, уровень загруженности городских дорог, доступность транспорта, обеспеченность горожан жильем, форматы торговли, городское благоустройство, уровень преступности и освещенность.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 243, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:12
А чего тюменцам быть недовольным своим городом? Нужно пожить в этом городе, что понять их менталитет. Это настоящий Сибирский менталитет. Этот город был несколько десятилетий базовым городом освоения нефтегазовых месторождений от Шаима до Самотлор и Харасавея. А исторически он был с 1920-1923 г.г центром Тюменской губернии, затем один год 1934 -областным центром Об-Иртышмкой области. И лишь в августе 1944 года стал Центром Тюменской области с двумя национальными округами. Остяко-Вогульским созданным в 1930 и переименованным в 1940 году в Ханты-Мансийский национальный округ и Ямало-Ненецкий национальный округ. Вот это политика Сталина деление административных территорий по национальному признаку живет и сейчас у нас ХМАО. Поэтому только за это Сталину в ХМАО надо памятник поставить.

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