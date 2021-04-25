Жители Тюмени довольны своим городом больше, чем москвичи и петербуржцы

Тюмень обошла Москву и Санкт-Петербург по количеству симпатий горожан. Сибирский город стал первым в рейтинге городов России по удовлетворенности горожан. Довольны своим городом 91% тюменцев. Отрицательно на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?» ответили 9% жителей Тюмени. Такие результаты получили исследователи сервиса Superjob.

В десятке лидеров по положительному восприятию жителями вошли Казань (90%), Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи – по 88%, Екатеринбург — 85%, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль – по 83%. Замыкает ТОП-10 столица государства. Жизнью в Москве довольны 83% опрошенных. Аутсайдерами списка стали Саратов, Омск и Волгоград.

Ранее siapress.ru писал, что Сургут обогнал обе столицы страны по доступности жизни. Сургут, Мурманск и Тюмень стали самыми доступными по стоимости жизни, набрав свыше 35 из 50 возможных баллов, где оценивались благоприятность климатических условий, экология, уровень загруженности городских дорог, доступность транспорта, обеспеченность горожан жильем, форматы торговли, городское благоустройство, уровень преступности и освещенность.