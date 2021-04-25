Министерство труда РФ предложило избавиться от потребительской корзины

Минтруда РФ опубликовал проект документов, в которых оно призывает упразднить потребительскую корзину. Вместе с тем министерство предлагает отказаться от установления величины прожиточного минимума раз в квартал. Проекты приказов подписаны главами Минтруда и Росстата Антоном Котяковым и Павлом Малковым. «Приказываем признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики ‎от 11 марта 2013 г. № 93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания - представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума», – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум и МРОТ рассчитываются не из потребительской корзины, а из среднего дохода.

«Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 руб., прожиточного минимума — 11 653 руб. В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах увеличить МРОТ на 4,7% в 2022 году и на 5,8% — в 2023», – сообщает «Коммерсант».

В связи с возможными изменениями siapress.ru опубликовал опрос: сколько из официальной потребительской корзины вы съедаете? Для наглядности прикрепляем таблицу.

Фото: wagasi.ru