Минэкономразвития спрогнозировал рост тарифов на электроэнергию в течение нескольких лет

Россиян ждет повышение тарифов на 5% ежегодно в 2022-2024 годах. Такой ход развития событий обозначили в Минэкономразвития РФ. Первая индексация на те же 5% ждет население уже в июле 2021 года.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», – сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Также уточняется, что для промышленных и других потребителей, кроме населения, индексация на передачу электроэнергии составит 3%, как и в предыдущие годы.