В праздник Вербного воскресенья в православных храмах проходит освещение верб прихожан

Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим православные христиане отмечают сегодня, 25 апреля. Это один из двунадесятых праздников в православии, которые считаются наиболее важными. С этого дня начинается Страстная седмица – последняя неделя Великого поста перед праздником Пасхи. Для церкви это время воспоминаний о страданиях и смерти на кресте Иисуса Христа. В течение этой недели принято держать наиболее строгий пост.

«Освящение верб – наша великорусская традиция, потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет. На самом деле праздник называется неделей Ваий, то есть пальмовых ветвей, или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими – приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому – вербы», – рассказал РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.