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​В России для программистов проведут сотню больших мероприятий по технологиям искусственного интеллекта

За три года в России пойдет более ста хакатонов с бюджетом в 850 млн рублей

​В России для программистов проведут сотню больших мероприятий по технологиям искусственного интеллекта
Фото ugra-tv.ru

В России до 2024 год пройдет более ста хакатонов для российских разработчиков искусственного интеллекта. Общий бюджет этих мероприятий составит порядка 850 млн рублей, а количество участников составит более 20 тысяч человек. Об этом рассказал зампредседателя федерального правительства Дмитрий Чернышенко.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации. Также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней», – заявил Чернышенко.

Хакатон – это специальное мероприятие, на котором программисты получают задачи и в ограниченное время разрабатывают комплексы, позволяющие эти задачи решить. Озвученная зампредседателем правительства серия хакатонов пройдет в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Смысл происходящего – в разработке нашими специалистами соответствующих технологий и их использование на практике.

Проще говоря – перед участниками будут ставиться конкретные практические задачи, связанные с бизнес-процессами или социальными проблемами, и нужно при помощи искусственного интеллекта находить умные и эффективные решения.

Вероятнее всего, часть мероприятий этой большой серии пройдет и в Югре. Наш регион имеет опыт проведения собственных хакатонов . Так, за последние годы прошло пять «Хантатонов». Последний был посвящен усовершенствованию цифровых сервисов в Югре.


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Сегодня в 18:32, просмотров: 184, комментариев: 0
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