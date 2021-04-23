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​За шипованные шины летом — штраф. Кое-что о новых ПДД

Поправки в Правила дорожного движения готовятся в России

​За шипованные шины летом — штраф. Кое-что о новых ПДД
Фото: pixabay.com

Обновление Правил дорожного движения в России — не за горами, пишет «Коммерсантъ» — в распоряжении издания оказался проект новых ПДД.

В частности, планируется расширение перечня технических неисправностей и условий, при которых запрещено ездить на авто и других транспортных средствах — за нарушение будут выписывать штрафы. В перечне таких условий — шипованные шины летом, отсутствующие или неработающие фароочистители, использование пленок на фарах, отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности. Наличие видеорегистраторов, кстати, тоже может стать причиной претензий — если они мешают обзору.

Усложнится жизнь для автолюбителей, которые ездят с поломанными бамперами или вообще без них — вероятно, что внутренняя металлическая часть таких бамперов может задеть другие автомобили или пешеходов. Также вне закона окажутся все металлические конструкции, которые выступают вперед относительно линии бампера — речь идет в том числе о лебедках.

Поправки в ПДД сейчас изучают эксперты аналитического центра при правительстве РФ. Вероятно, что новый документ примут к 1 марта следующего года.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 242, комментариев: 0
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