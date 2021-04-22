Президент России Владимир Путин не будет комментировать незаконные массовые акции

Оценивать и комментировать митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Кремле не будут: с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не видим поводов для нашей оценки, скорее тема для оценки правоохраны правопорядка. Мне неизвестно, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконными и не были согласованными. Это дело органов внутренних дел», — сказал Песков, его слова приводит телеканал «Дождь».

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, главной темой 21 апреля стали не митинги, а послание президента Федеральному собранию; Навальный же вообще «не является вопросом Кремля» — о нем следует справляться не у Пескова, а у ФСИН.

Напомним, что накануне в городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального (в Сургуте в том числе — о ней накануне писал siapress.ru). Владимир Путин же выступал с посланием к Федеральному собранию, в котором, в частности, объявил о новых мерах поддержки нуждающегося населения.