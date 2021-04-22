22 апреля — Международный день Земли

Международный день Земли отмечается сегодня, 22 апреля, по всему миру. Дата впервые была выбрана для чествования земного шара в 1970 году, когда прошли первые массовые мероприятия, которые были призваны обратить внимание людей на окружающую среду, культивировать бережное отношение к ней.

В Россию Международный день Земли пришел два десятилетия спустя: в 1990 году к его празднованию приурочили восхождение на Эверест альпинистов из СССР, США и Китая.

Официально Международный день Матери-Земли, впрочем, был утвержден совсем недавно — в 2009 году решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Кстати, у Земли есть еще один день — день весеннего равноденствия, 21 марта. Кроме того, мир также отмечает Час Земли, когда на один час все участники отключают электричество в своих домах. В Международный день Земли таких действий ни от кого не требуется.