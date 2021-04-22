Больше всего россияне хотят ездить в командировку в столицы и на юг

Больше половины работающих россиян хотели бы ездить в командировки — по данным портала «Работа.ру», из пяти тысяч опрошенных респондентов в пользу деловых поездок высказались 54 процента.

Половина из них говорит, что это прекрасная возможность наладить рабочие контакты, другая половина желает ездить просто ради путешествия. В том что деловые поездки по стране повышают эффективность работы, уверены 42 процента из желающих в них ездить; интересно, что 24 процента готовы уехать ради отдыха от коллег, девять процентов — от семьи.

«Больше всего участников исследования (47 процентов) хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург, — подводят итоги авторы опроса. — На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказались Сочи — туда хотят попасть 36 процентов респондентов. Четверть опрошенных хотели бы посетить Москву в рамках командировки, каждый пятый с удовольствием отправился бы в Казань, а 13 процентов — в Калининград».