Доля просрочек по потребительским кредитам в России увеличилась до 25 процентов

Четверть россиян перестали укладываться в сроки выплаты потребительских кредитов — доля просроченных долгов к 1 апреля 2021 года выросла на 5,3 процентных пункта в сравнении с той же датой прошлого года. О данных Национального бюро кредитных историй сегодня пишет ТАСС.

Эксперты посчитали такой прирост максимальным среди всех видов кредитов, выданных физлицам. По количеству просрочек же лидирует другой вид — микрозаймы. Здесь не справляются со своевременными выплатами 30,4 процента потребителей (показатель вырос за год на 1,8 процентных пункта). Намного меньше прирост долгов по автокредитам — увеличение здесь не превышает одного процентного пункта (в итоге — 7,5 процента).

Наиболее дисциплинировано россияне платят ипотеку (только полтора процента допускают просрочку, это выше прошлогоднего показателя всего на 0,1 процентного пункта). Подтянулись владельца кредиток — доля просрочки по кредитным картам сократилась на 0,8 процентных пункта, составив семь процентов.

В целом, динамика роста доли кредитов с просрочкой выше 90 дней за год незначительна, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в качестве причины указывая программы реструктуризации проблемных кредитов: «Если бы она не была проведена, доля розничных кредитов с просрочкой могла быть существенно выше».