Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лично с российским лидером Владимиром Путиным

Встретиться лично в Донбассе — таково предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Накануне в видеообращении Зеленский заявил, что на заседании политических советников «нормандской четверки» было высказано такое же предложение — встретиться на линии соприкосновения и лично «увидеть и понять ситуацию».

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю, — сказал Зеленский. — Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину о предложении украинского лидера сообщили, но вряд ли он с ним ознакомился: готовился к посланию к Федеральному собранию.

«Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено», — прокомментировал пресс-секретарь Кремля.