Губернатор Тюменской области прокомментировал послание Владимира Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор, присутствовавший 21 апреля на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, поделился впечатлениями от услышанного. Глава региона отметил, что последовательная политика Владимира Путина нацелена на развитие и процветание России.

Александр Моор подчеркнул важность инициативы президента о предоставлении инфраструктурных кредитов российским регионам, которые не имеют больших долгов: «Возможность взять такой кредит на пятнадцать лет всего под три процента годовых поможет нам намного быстрее реализовать многие важные проекты. Поэтому мы в ближайшее время направим свои предложения и заявки в правительство России для оценки и экспертизы».

Губернатор добавил, что послание Владимира Путина имеет очень большое значение для Тюменской области и ее жителей: «Мы должны быть последовательными. Текущая ситуация всегда корректирует скорость движения к намеченным целям по развитию страны и региона. Но главное – не терять эти цели из виду. Тогда наше движение будет планомерным, а самое главное, что результаты, которые мы достигаем на этом пути, будут осязаемы и понятны людям».