Президент России Владимир Путин сообщил о выплатах беременным женщинам и семьям со школьниками

К сентябрю этого года каждый школьник получит по десять тысяч рублей — об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин. Напомним, глава государства сегодня выступал с традиционным посланием к Федеральному собранию — одной из ключевых тем стали меры поддержки населения в условиях восстановления экономики после коронакризиса.

Говоря о семьях со школьниками, путин подчеркнул — деньги получат семьи, в которых есть дети от восьми до 16 лет, а также будущие первоклассники, которые в этом году впервые пойдут в школу.

Особое внимание уделено нуждам беременных женщин, которые находятся в сложной ситуации. Им будут выплачивать по 6350 рублей каждый месяц: по словам Путина, эта мера поддержки призвана убедить женщину сохранить ребенка.

5650 рублей в месяц будут приходить на счета неполных семей с детьми от 8 до 16 лет — выплаты начнутся с июля этого года.

Больничные для матерей будут оплачиваться в размере ста процентов от заработка. Сейчас такие суммы выплачиваются только сотрудникам с большим трудовым стажем — глава государства назвал такой порядок несправедливым и поручил его изменить.