Моор, Комарова и Артюхов приехали в Москву послушать президента

Губернаторы регионов тюменской «матрешки» присутствуют в центральном выставочном зале «Манеж», где президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию.

Глава Тюменской области Александр Моор опубликовал на личной странице в соцсети фотографию с губернатором Югры Натальей Комаровой и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и подписал: «Через несколько минут начнется церемония оглашения Послания Президента Федеральному собранию. Вместе с коллегами будем внимательно слушать Владимира Владимировича».

Накануне обращения Путин провел ряд встреч с членами правительства. Ожидается, что президент будет говорить о социальной сфере, проектам инфраструктурного развития, экономике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что нынешнее послание будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера.