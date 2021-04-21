Штамм SARS-CoV-2 BV-1 устойчив к человеческому иммунитету

Американские ученые нашли вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который смог «пережить» атаку некоторых антител иммунитета, которые сдерживают другие известные штаммы вируса. Информацию из пресс-релиза сайта MedicalXpress передает lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что новый штамм имеет в своем генетическом коде «маркеры», которые ускоряют распространение вируса, делают течение болезни более тяжелым, а также менее уязвимым к иммунной системе человека.

К счастью, на данный момент BV-1 найден лишь в образце слюны одного человека. Его состояние ученые сравнили с легкой простудой. Других случаев заражения не было установлено. Специалисты взяли тест на вирус несколько раз, и положительными оказались тесты, взятые 5 и 25 марта. Стало быть, болел пациент все 20 дней. Тест, взятый 9 апреля, дал отрицательный результат.

Специалисты Техасского университета A&M исследуют всех больных коронавирусом, чтобы найти его потенциально опасные варианты до того, как они вызовут серьезные заболевания. Информация о геноме BV-1 была передана в базу геномных данных вирусов гриппа и коронавируса GISAID.