На сайте «Бессмертного полка» начался прием заявок на онлайн-шествие

Шествие «Бессмертного полка» — только в виртуальности: акция памяти участников Великой Отечественной войны пройдет в Югре (как, впрочем, и в других регионах страны) в онлайн-формате. На официальном сайте акции уже начался прием заявок на участие в шествии.

Заявки принимаются до 7 мая. Организаторы добавили опцию — участникам теперь можно будет получить фрагмент онлайн-шествия с фотографией своего родственника.

Виртуальное шествие стартует 9 мая в три часа дня по местному времени по всем регионам России и в ста странах.

Отметим, что в прошлом году в связи с коронавирусными ограничениями «Бессмертный полк» впервые прошел в онлайн-формате — трансляция шла 20 дней, по подсчетам организаторов, ее посмотрели 25 миллионов человек по всему миру, участвовали около трех миллионов человек.