Алексея Навального переводят из колонии в больницу для осужденных

Заключенного оппозиционного политика Алексея Навального собираются переводить из колонии в областную больницу для осужденных, передает сообщение Федеральной службы исполнения наказаний РБК. Также ФСИН сообщил, что ежедневно заключенного осматривает врач-терапевт, с согласия активиста ему назначена витаминная терапия.

Стационар, в который отправится Навальный, находится на территории исправительной колонии строгого режима №3, которая расположена недалеко от центра Владимира. Колония ИК-2 «Покров», в которую Навальный был доставлен изначально, находится от Владимира примерно в 80 километрах.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что у оппозиционера развилась болезнь позвоночника. Позже в соцсетях появилась информация о том, что активист «потерял чувствительность» в ноге – в этом признался сам политик: «Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает».

Оппозиционер также заявил, что администрация колонии не допускает к нему врачей, после чего объявил голодовку. Политик голодает уже почти три недели.