СИБУР не испытывает недостатка в кадрах – молодых и нацеленных на результат

Они активны, полны свежих идей, открыты всему новому, готовы к экспериментам, способны меняться, учиться, получать полезный опыт.

Их основная характеристика — разнообразие интересов, стремление совмещать работу и хобби, коммуникабельность, свободное обращение с новыми технологиями, индивидуализм, а главное — желание самореализоваться. Это мы о молодых специалистах «СибурТюменьГаз».

Сегодня компании ТЭК региона, не понаслышке знают, что подбирать и мотивировать персонал в этой отрасли сложнее, чем в любой другой. И те способы, которые рекомендуют для мотивации сотрудников офисов, не всегда дают нужный результат. Как говорится, что для одного хорошо, для другого…

И все же СИБУР, похоже, не испытывает недостатка в кадрах — молодых и нацеленных на результат. За каким «куском пирога» едет молодежь, соглашающаяся на переезд в небольшие северные города, например, из Томска или Уфы, где работа точно есть.

За карьерным ростом

— Родом я из Бурятии, а училась в Томском политехническом университете по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация», так что по итогу я инженер по контролю измерительных приборов и автоматики, —рассказывает Анастасия Тютрина.

Сегодня она работает в Ноябрьске, городок хоть и привлекательный, но небольшой. С Томском точно не сравнить.

— После университета устроилась на работу в Томске. Скучно, не передать. А мне всегда хотелось чего-то большего. Разместила в Интернете резюме и меня пригласили на отборочный этап в программу «Точка отсчета» для специалистов, уже получивших образование. Не раздумывала ни минуты и вот я в Ноябрьске. Поверьте, скучать не приходится. Работы много, но главное — это перспективы. Хочешь заниматься научной работой, пожалуйста. Любишь спорт? Не проблема, участвуй в соревнованиях и спартакиадах. Успеваю всюду и везде. Недавно стала участником форума «Нефтяная столица». С коллегой представила проект по повышению эффективности использования топливного газа, который поможет сократить затраты на электроэнергию. Призового места не заняли, да это не беда. Ошибки свои поняли, наверстаем, — говорит Анастасия.

Она честно признает, что отправилась на Север не только за зарплатой.

— Чтобы привлечь на работу молодого специалиста, мало предложить ему высокую зарплату и карьерный рост. Для нас важно и постоянное развитие, интересный опыт и новые идеи. И здесь я все получила с избытком. Сегодня жизнь кипит, оказывается, она может быть очень и очень интересной. Хочу новых горизонтов, уверена, что они у меня появятся, — признается девушка.

Из Уфы в Нижневартовск

Денис Чикиркин и Антон Дубинин сегодня работают на Нижневартовском ГПЗ. Оба учились в Уфимском нефтяном техническом госуниверситете.

— Когда учился на третьем курсе у нас в универе проходила ярмарка вакансий, где собрались представители самых лучших кампаний России, в том числе и СИБУРа. Мне предложили контракт: в меня вкладывают определенные средства и компетенции, а я в итоге работаю на СИБУР – это программа «Траектория». Долго не размышлял, поверьте, подобные предложения на дороге не валяются. Согласился. На заводе проходил производственную и преддипломную практику. Сейчас работаю слесарем по ремонту технологических установок. Хотя поначалу не буду скрывать – тяжело было и даже немного страшновато. Незнакомый коллектив, незнакомый город. Но встретили меня тепло, предупредили «здесь не кусаются - учат». Не поверите, но даже наставника мне подобрали – земляка родом из Ишимбая. Учиться пришлось много. Теория это одно, а практика – совсем другое. Корпоративная программа для таких, как я здесь отличная. Мне даже снимают жилье, где еще найду такие условия? Но главное это – будущее. Многие вчерашние выпускники делают неплохую карьеру и в итоге для них открыты многие площадки СИБУРа по всей стране. Хорошие специалисты нужны всем, главное набраться опыта, — рассказывает Денис Чикирин.

У Антона Дубинина похожая история, правда, работает он оператором технологических установок, а еще совсем недавно был — оператор товарный.

— Когда закончил университет и разместил свою резюме, меня пригласили стать участником программы СИБУРа «Первый элемент». Не жалею, что согласился. Когда попадаешь на настоящее производство — глаза разбегаются. Установок много и все они разные, со своим характером. К каждой требуется свой подход и определенные знания, подобному в университете не учат.

Несмотря на автоматизацию процессов — оборудование без присмотра оставлять нельзя. Надеюсь, что изучу весь производственный процесс и дойду до должности инженерно-технического состава. Но на это нужно время. Попадая на завод, понимаешь, прежде чем пойти в ИТР нужно начинать с азов, по-другому просто не получиться, — уверен Антон.

Не скрывая амбиций

Молодые люди не скрывают, что они пришли в СИБУР за реализацией своих амбиций. У них немало своих идей для компании, многие из них уже стали участниками научно-практических конференций. Это совершенно новое поколение — интеллектуальных неформалов, искренне желающих привнести что-то новое в производство. И СИБУР учитывает этот момент. Именно поэтому сюда стремятся попасть: репутация компании говорит сама за себя.

— Если говорить о молодежи, то у нас работают программы по привлечению и отбору — «Траектория» и «Первый элемент». Первая ориентирована на студентов, которые еще учатся и могут часть опыта и знаний по будущей профессии получить еще в вузе, — пояснила директор по управлению персоналом «СибурТюменьГаз» Светлана Железнова.

— А «Первый элемент», как говорили наши герои, ориентирована на выпускников? — поинтересовался наш журналист.

— Абсолютно верно. Это полугодовая программа для выпускников, в процессе которой молодой специалист осваивает рабочую профессию и изучает оборудование, документацию, регламенты технологической безопасности и работает в паре с наставником. Отборочные этапы для программ в принципе одинаковые — первый — это тестирование когнитивных способностей, после успешного прохождения которого претенденты участвуют в бизнес-игре, во время которой руководители оценивают их компетенции согласно корпоративной модели, принятой в компании. По итогам второго этапа кандидаты приглашаются на индивидуальное интервью-собеседование с непосредственными руководителями.

Эксперт подчеркивает, что один из самых распространенных методов трудоустройства — это ресурс поиска вакансий. Программа развития персонала построена на карьерном росте перспективных сотрудников и привлечении лучших специалистов с внешнего рынка.

— Если говорить о развитии, то работа в компании — это процесс непрерывного развития. У нас есть свой Корпоративный университет — ключевой элемент системы обучения и развития персонала компании. Работает и СИБУРИнтех — площадка для развития инженерно-технических специалистов, — отмечает Железнова.

Для молодых производственников, как показал наш разговор, важно, что предприятие готово реально оказать поддержку в их развитие. Ведь жизнь не по шаблону постоянно дает толчки для роста.

Знаете, на одной из научно-технических конференций генеральный директор АО «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков как-то подметил, что мир меняется, вместе с ним трансформируется и бизнес. И в этом случае важно не опоздать. Успеть за меняющимся миром. Похоже, СИБУР успевает на все 100 процентов, раз к нему идут успешные и молодые, хотя и немного «зеленые» кадры. Зато у них есть желание учиться, то, что нужно компании. Здесь как раз интересы двух сторон совпадают, а это и есть ключевая успеха выбранного пути.