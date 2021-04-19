В Великобритании подготовят закон о борьбе с враждебными государствами. Россия — среди них

Правительство Великобритании собралось разрабатывать закон о борьбе с «враждебными государствами», в число которых включены Россия и Китай. Об этом пишет сегодня polit.ru со ссылкой на Times.

В частности, закон обяжет всех лиц, которые работают в стране от имени иностранных правительств, зарегистрировать свое присутствие — невыполнение требования будет расценено как уголовное преступление.

Россию внесли в список враждебных государств еще в марте этого года «в связи с «частыми агрессивными вторжениями» в водное и воздушное пространства Великобритании и с готовностью Москвы «совершать убийства своих противников на британской земле», передает polit.ru слова Times.