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​Британия подведет под нелюбовь к России законодательную базу

В Великобритании подготовят закон о борьбе с враждебными государствами. Россия — среди них

​Британия подведет под нелюбовь к России законодательную базу
Фото: pixabay.com

Правительство Великобритании собралось разрабатывать закон о борьбе с «враждебными государствами», в число которых включены Россия и Китай. Об этом пишет сегодня polit.ru со ссылкой на Times.

В частности, закон обяжет всех лиц, которые работают в стране от имени иностранных правительств, зарегистрировать свое присутствие — невыполнение требования будет расценено как уголовное преступление.

Россию внесли в список враждебных государств еще в марте этого года «в связи с «частыми агрессивными вторжениями» в водное и воздушное пространства Великобритании и с готовностью Москвы «совершать убийства своих противников на британской земле», передает polit.ru слова Times.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 274, комментариев: 1
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 14:51
Пока не обчистят наших русских народных дураков, желающих стать истеблишментом Англией, франчий и прочая, экспроприировав офшорное добро, не успокоятся. Не зря же этих баранов столько лет под свой зонтик собирали и откармливали. Бесплатный сыр только в мышеловке. Да.

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