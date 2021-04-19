23 процента россиян выгорают на работе

Четверть всех работников в России сталкиваются с профессиональным выгоранием: таковы данные компании Hays, сервиса «Хабр Карьера» и рекрутинговой компании FutureToday, о которых сегодня пишет РИА Новости.

Причем люди, которые выгорают, в большинстве своем не знают, как с ней справляться, отмечает генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт. Первый вариант, который приходит им в голову, — это поменять работу. Так поступают 42 процента выгоревших. Для 26 процентов проблема выгорания становится настолько серьезной, что они предпочитают уволиться в никуда.

Работодатели, которые сталкиваются с проблемой выгорания собственных сотрудников, в большей мере стараются решить ее. Так, в 2020 году 59 процентов из них узнали о том, что сотрудникам некомфортно работать — 32 процента из них пошли на открытый диалог с ними. Еще 19 процентов поменяли спектр задач сотрудников, только восемь процентов организовали психологическую помощь, а семь процентов предложили либо повышение с ростом зарплаты, либо отпуск для восстановления.