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​Мы построим свою орбитальную станцию. Россия откажется от МКС

Россия выйдет из проекта МКС

​Мы построим свою орбитальную станцию. Россия откажется от МКС
Фото: pixabay.com

Строительство собственной орбитальной станции и выход из проекта МКС — таковы планы России на 2025 год: о них сообщил вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

Так, новый орбитальный комплекс будет работать на ядерной электроустановке, которая давно разрабатывается российскими учеными — проекту уже 11 лет. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — прокомментировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Напомним, что срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако, по словам заместителя руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрия Гидзенко, предполагается, что станция останется на орбите до 2028 года. О техническом состоянии МКС говорят нередкие новости, в которых космонавты латают микротрещины, сквозь которые уходит воздух.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 197, комментариев: 3
Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 10:42
мы построим! свежо предание, да верится с трудом. мы построим, если не разворуем.. Так будет правдивее
Швондер.
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Сегодня в 10:49
Деревянную, с иконами, заглядение
Ю.H. Швондер.
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Сегодня в 11:21
Ну вот кстати, Пивоваров вчера в Редакции говорил, что вроде финны собираются деревянный спутник на орбиту выводить.
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