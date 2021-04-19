Россия выйдет из проекта МКС

Строительство собственной орбитальной станции и выход из проекта МКС — таковы планы России на 2025 год: о них сообщил вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

Так, новый орбитальный комплекс будет работать на ядерной электроустановке, которая давно разрабатывается российскими учеными — проекту уже 11 лет. «Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет», — прокомментировал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Напомним, что срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако, по словам заместителя руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрия Гидзенко, предполагается, что станция останется на орбите до 2028 года. О техническом состоянии МКС говорят нередкие новости, в которых космонавты латают микротрещины, сквозь которые уходит воздух.