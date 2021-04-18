Депутаты из разных регионов России заступились за Навального

Депутаты заксобраний четырех регионов России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в исправительной колонии во Владимирской области. Подписи под открытым обращением поставили 11 народных избранников Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы и Псковской области, пишет «Коммерсант».

«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья», - цитирует издание обращение.

Ранее лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

В поддержку Навального выступили зарубежные и российские политики и деятели культуры.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Его отправили в колонию за нарушение режима испытательного срока.