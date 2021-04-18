16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5535   EUR  90,4602  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:

На брифингах и пресс-конференциях в администрации города 26%

На площадках муниципальных или провластных СМИ 11.9%

На площадках независимых СМИ 29.8%

Через свой аккаунт в соцсетях 24.3%

Иное 8.1%

Всего голосов: 235

Комментировать
1
Больше опросов

​«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни»

Депутаты из разных регионов России заступились за Навального

​«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни»
Фото: instagram.com/navalny

Депутаты заксобраний четырех регионов России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить врачей к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в исправительной колонии во Владимирской области. Подписи под открытым обращением поставили 11 народных избранников Санкт-Петербурга, Карелии, Москвы и Псковской области, пишет «Коммерсант».

«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья», - цитирует издание обращение.

Ранее лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

В поддержку Навального выступили зарубежные и российские политики и деятели культуры.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Его отправили в колонию за нарушение режима испытательного срока.


нравится (0) не нравится (18)
Сегодня в 19:51, просмотров: 325, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:34
«По некоторым скромным подсчетам, у нас в РФ насчитывается около 750 000 депутатов».

11 депутатов из 750 000 заступились за Навального – это что, народное мнение?

Это получается – антинародное мнение.

Такое впечатление что СИА-ПРЕС это аудитория для тупых малолеток, которых здесь разводят как лохов.

И сторонники Навального на СИА-ПРЕСС озвучьте пожалуйста цели, источники финансирования и страны базирования «оппозиционера» Навального.

А то может быть он за светлое будущее россиян страдает, а россияне то и не знали.
kosha
не нравится
Сегодня в 21:20
Полит заключенный ? Это по какой старье ?
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорский космонавт Сергей Рыжиков вернулся на Землю 862
  2. ​«Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали»: вартовчанка винит в гибели новорожденного ребенка докторов 813
  3. ​Сколько заработали депутаты Госдумы от Югры за 2020 год 732
  4. ​Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах Югры 715
  5. ​Алексей Добровольский предложил составить антирейтинг городов по числу алкоточек 664
  6. ​Весь цивилизованный мир переболел строительством «человейников» и прекратил это делать, а Россия продолжает 654
  7. ​Мошенники уговорили пожилую вартовчанку перевести им деньги 589
  8. ​Никак не уймется! Непогода продолжит буйствовать в Югре в понедельник 577
  9. ​В Югре начала гореть сухая трава 518
  10. ​Неуловимая парочка: полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова 485
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 16635
  2. ​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких 3161
  3. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 2968
  4. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 2922
  5. ​После падения ребенка в кипяток в Нижневартовске возбуждено уголовное дело 2863
  6. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2791
  7. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 2621
  8. В Нижневартовске школьник упал в лужу с кипятком 2583
  9. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 2578
  10. ​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей 2514
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 17858
  2. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 16635
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 15259
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14226
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12642
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12088
  7. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 11643
  8. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 10517
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8955
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8646

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика