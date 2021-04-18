Петрова и Боширова разыскивает чешская полиция

Предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова разыскивает полиция Чехии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным полиции, Петров и Боширов в 2014 году находились в Злинском крае Чехии. Розыск ведется «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления».

РБК уточняет, что 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов, в результате которых погибли два человека. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов. В связи с этим из страны высылают 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по данным чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».