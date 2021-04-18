Доходы депутатов Госдумы от ХМАО снизились

Депутаты Государственной думы РФ отчитались о доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на сайте нижней палаты парламента. Оказалось, что заработок большинства народных избранников из ХМАО снизился.

Так, Александр Сидоров заработал 8,6 млн рублей против 9,8 млн в 2019-м. В пользовании у парламентария земельный участок и жилой дом (собственность супруги) и квартира. Машин у Сидорова нет, а у его жены в автопарке LandRover, RangeRoverEvoque и ToyotaRav-4. Интересно, что доход супруги Сидорова, согласно документам, снизился в десять раз: в 2019 году она задекларировала 40,1 млн рублей, а в 2020-м – 4,3 млн рублей.

Евгений Марков в прошлом году заработал 12,6 млн рублей, это почти на два миллиона меньше, чем в 2019-м. Доход супруги парламентария вырос более, чем в два раза – с 1,2 млн до 2,7 млн рублей. Недвижимости у четы Марковых нет, но в пользовании находятся земельный участок, жилой дом и квартира.

Самый богатый депутат от Югры Павел Завальный тоже заработал меньше: 31,3 млн против 38,9 млн рублей. В собственности у него по-прежнему два земельных участка, два дома, две квартиры, гаражный бокс. В 2020 году он также приобрел Porsche Cayenne Turbo. Супруга Завального заработала 214 тысяч рублей. У нее в собственности земельный участок и две машины - Mercedes-Benz S 450 4MATIC и Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Татьяна Гоголева увеличила доход с 5,7 млн до 5,9 млн рублей. У нее в собственности три земельных участка, дом, квартира и гараж.

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