16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5535   EUR  90,4602  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:

На брифингах и пресс-конференциях в администрации города 26%

На площадках муниципальных или провластных СМИ 11.9%

На площадках независимых СМИ 29.8%

Через свой аккаунт в соцсетях 24.3%

Иное 8.1%

Всего голосов: 235

Комментировать
1
Больше опросов

​Сколько заработали депутаты Госдумы от Югры за 2020 год

Доходы депутатов Госдумы от ХМАО снизились

​Сколько заработали депутаты Госдумы от Югры за 2020 год
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы РФ отчитались о доходах за 2020 год. Декларации опубликованы на сайте нижней палаты парламента. Оказалось, что заработок большинства народных избранников из ХМАО снизился.

Так, Александр Сидоров заработал 8,6 млн рублей против 9,8 млн в 2019-м. В пользовании у парламентария земельный участок и жилой дом (собственность супруги) и квартира. Машин у Сидорова нет, а у его жены в автопарке LandRover, RangeRoverEvoque и ToyotaRav-4. Интересно, что доход супруги Сидорова, согласно документам, снизился в десять раз: в 2019 году она задекларировала 40,1 млн рублей, а в 2020-м – 4,3 млн рублей.

Евгений Марков в прошлом году заработал 12,6 млн рублей, это почти на два миллиона меньше, чем в 2019-м. Доход супруги парламентария вырос более, чем в два раза – с 1,2 млн до 2,7 млн рублей. Недвижимости у четы Марковых нет, но в пользовании находятся земельный участок, жилой дом и квартира.

Самый богатый депутат от Югры Павел Завальный тоже заработал меньше: 31,3 млн против 38,9 млн рублей. В собственности у него по-прежнему два земельных участка, два дома, две квартиры, гаражный бокс. В 2020 году он также приобрел Porsche Cayenne Turbo. Супруга Завального заработала 214 тысяч рублей. У нее в собственности земельный участок и две машины - Mercedes-Benz S 450 4MATIC и Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Татьяна Гоголева увеличила доход с 5,7 млн до 5,9 млн рублей. У нее в собственности три земельных участка, дом, квартира и гараж.

Ранее по теме:
Кто самый богатый? Депутаты Госдумы из Югры отчитались о доходах за 2019 год


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:19, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​19-летняя сургутянка взяла «бронзу» чемпионата России по кикбоксингу 1466
  2. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 1459
  3. В Сургуте загорелся хлам в подвале пятиэтажки на Декабристов 1221
  4. ​«Тест на патриотизм» не прошли 1207
  5. ​Комарова предложила министру науки РФ поддержать проект университетского кампуса в Сургуте 1097
  6. ​Владимир Путин заработал 10 миллионов рублей за 2020 год 967
  7. Доктор, у меня это: ВИЧ // ONLINE 21 апреля в 10:00 670
  8. ​Югорский космонавт Сергей Рыжиков вернулся на Землю 232
  9. ​Сколько заработали депутаты Госдумы от Югры за 2020 год 187
  10. ​Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах Югры 162
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 15215
  2. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6640
  3. ​«Я на улице Гагарина! Поехали!»: в Югре стартовал «космический» флешмоб 5814
  4. ​Почти полсотни югорчан с COVID-19 – в тяжелом состоянии 5729
  5. ​О чем будет послание Путина к Федеральному собранию? 5564
  6. ​По тонкому льду! Югорчан призывают к осторожности на водоемах 5077
  7. ​Даже если бы Александр Сидоров захотел развернуть активность в Госдуме, бюрократия бы ему не позволила 4905
  8. ​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких 3126
  9. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 2898
  10. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 2877
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 17720
  2. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 15215
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 15129
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14079
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12617
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12060
  7. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 11484
  8. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 10383
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8941
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8628

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика