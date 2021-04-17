Кремль опубликовал сведения о доходах и расходах президента РФ

Россияне узнали, сколько зарабатывает президент РФ Владимир Путин. Сведения об имуществе, доходах, и расходах главы государства, работников администрации президента и членах их семей. Так, доход российского лидера составил 9 994 692 рубля. По сравнению с 2019 годом его зарплата выросла на 268 тысяч рублей, пишет «Российская Газета».

Путин является собственником квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража в 18 квадратов. Также в пользовании у президента обозначены и другие квадратные метры: квартира (153,7) и гаражное место (18). Все имущество, конечно же, находится на территории Российской Федерации.

Своим транспортным средствам президент остался верен: «Состав транспортных средств остался тот же: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф», – передает издание.