Больше половины опрошенных читателей СИА-ПРЕСС не отменили бы отдых в Турции из гражданской солидарности с властями России

Отменили бы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями? Такой вопрос siapress.ru задал своим читателям. Опрос опубликован на нашем портале. Его результаты показали, что почти половина опрошенных (49,7%) не стала бы жертвовать отпуском на турецком пляже из-за патриотических принципов. При этом 20% проголосовавших поездку все же отменили бы. Еще 2,9% выбрали вариант «Не знаю», а почти 30% ответивших итак совсем не ездят в Турцию.

Ранее siapress.ru сообщал о приостановлении полетов в Турцию и Танзанию до 1 июня. Такие меры российские власти объяснили ухудшением эпидситуации в курортных странах.

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