56 жителей ХМАО заразились коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявили 56 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 254 югорчанина оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах ХМАО:
Сургут – 12;
Ханты-Мансийск – 10;
Нижневартовск – 5;
Урай – 4;
Нефтеюганск – 3;
Октябрьский район – 3;
Лангепас – 2;
Мегион – 2;
Нягань – 2;
Кондинский район – 2;
Нефтеюганский район – 2;
Сургутский район – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Когалым – 1;
Пыть-Ях – 1;
Березовский район – 1;
Нижневартовский район – 1;
Советский район – 1.
«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. Состояние 39 пациентов тяжелое, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Контакт установлен в 55 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 39 пациентов тяжелое, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба округа.
Накануне новых летальных исходов среди пациентов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 53 929 югорчанин.