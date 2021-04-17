56 жителей ХМАО заразились коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявили 56 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 254 югорчанина оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 12;

Ханты-Мансийск – 10;

Нижневартовск – 5;

Урай – 4;

Нефтеюганск – 3;

Октябрьский район – 3;

Лангепас – 2;

Мегион – 2;

Нягань – 2;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Сургутский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Когалым – 1;

Пыть-Ях – 1;

Березовский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Советский район – 1.

«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония. Состояние 39 пациентов тяжелое, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Контакт установлен в 55 случаях. По 1 контакты уточняются. Состояние 39 пациентов тяжелое, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба округа.

Накануне новых летальных исходов среди пациентов не выявлено. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 53 929 югорчанин.