МВД Абхазии запретило останавливать иностранцев в летний период

Власти Абхазии пытаются сделать комфортным пребывание туристов в стране. Поэтому МВД страны запретило останавливать автомобили с иностранными номерами в летний период.

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Аслан Кобахия. Замглавы МВД Беслан Чкадуа в свою очередь призвал сотрудников обеспечить свободу перемещения туристов. «Строго-настрого запрещается останавливать транспортные средства иностранных граждан, приезжающих на отдых. Нужно дать им возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности», – цитирует министра РИА-Новости.

Отметим, что у Абхазии есть все шансы принять большой поток туристов в 2021 году. Ранее Россия ограничила аваисообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за ухудшения эпидобстановки в этих странах.